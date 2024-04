Kulturveranstaltung Kölner Musikfestival „c/o pop“ gestartet

In Köln hat am Mittwochabend die 21. Ausgabe des Musikfestivals „c/o pop“ begonnen. Bis Sonntag sind in Clubs, Bürgerzentren und bei einem Straßenfestival im Stadtteil Ehrenfeld 138 Programmpunkte zu erleben. Die Veranstalter erwarten rund 30 000 Besucher.