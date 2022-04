Prozess um versuchten Giftmord in Köln : Nichts spricht für einen Suizid-Versuch des Opfers

Die Angeklagte mit ihren Verteidigern Jürgen Graf (l.) und Frank Seebode (r.). (Archivbild) Foto: Claudia Hauser

Köln Im Prozess gegen eine Kölnerin, die ihren Schwiegervater mit einer Überdosis Insulin vergiftet haben soll, stellte eine forensische Psychiaterin nun ihr Gutachten vor. Nichts spreche dafür, dass der 80-Jährige sich das Insulin in suizidaler Absicht gespritzt haben könnte, sagte die Expertin.

Die Zeit im Gefängnis geht nicht spurlos vorbei an Clara S. Das gefärbte Blond ist längst herausgewachsen aus ihrem Haar. Sie wirkt müde, schließt immer wieder die Augen. Seit Ende Juli 2020 ist sie in Haft und getrennt von ihren beiden kleinen Kindern, heute drei und sechs Jahre alt. Clara S. (Name geändert) droht eine lebenslange Haftstrafe. Die 41-Jährige soll versucht haben, ihren Schwiegervater mit einer Überdosis Insulin zu vergiften. Seit vergangenem Sommer läuft der Indizienprozess gegen die Frau vor dem Kölner Landgericht. Sie bestreitet den versuchten Mord.

Ihr Schwiegervater, der Arzt Robert S., war ein fitter Mann, der noch jeden Tag von morgens bis abends in seiner Praxis war und gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte. Durch die Insulin-Vergiftung hat er schwerste Hirnschäden erlitten und ist heute auf dem geistigen Stand eines Dreijährigen. Er muss rund um die Uhr gepflegt werden. Clara S. hatte im Prozess gemutmaßt, ihr Schwiegervater habe sich das Insulin möglicherweise selbst gespritzt, um sich das Leben zu nehmen. Doch eine Vielzahl von Zeugen – Freunde, Verwandte, Kollegen, Mitarbeiter und die ehemalige Lebensgefährtin – hatten im Verfahren ausgesagt, dass der gläubige Katholik Suizid immer verurteilt und zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen habe, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Sein jüngerer Sohn, der Schwager der Angeklagten, sagte: „Mein Vater weiß, wie er sich sicher umbringen könnte.“ Als Mediziner habe er schließlich Zugang zu allen Medikamenten gehabt, in seinem Arztkoffer sei immer auch Morphin gewesen. Warum also hätte er einen Fehlversuch mit Insulin riskieren sollen?

Die forensische Psychiaterin Konstanze Jankowski ist nun bei der Erstattung ihres Gutachtens über die Angeklagte auch auf die Frage eingegangen, ob Robert S. suizidal gewesen sein könnte. Sie sagt klar: „Es gab keine Ausgangssituation, die für einen Spontan-Suizid sprechen könnte.“ Keine einzige Zeugenvernehmung würde darauf hinweisen. Im Gegenteil: Der Arzt sei topfit gewesen, robust, stabil, zukunftsorientiert, er habe Reisen geplant, war viel unterwegs und überall gern gesehen. Er sei allenfalls nach einem Zehn-Stunden-Tag mal bei einem Konzert in der Philharmonie eingeschlafen, wie seine ehemalige Lebensgefährtin berichtet hatte, aber das sei für einen Mann seines Alters nicht besorgniserregend, wie die Psychiaterin anmerkt. Robert S. habe trotz seines Alters weiterarbeiten wollen und seinen 80. hätte er am liebsten groß gefeiert – dann sei aber die Pandemie dazwischengekommen.

Jankowski beschreibt die Angeklagte in ihrem psychiatrischen Gutachten als lebendige und empfindsame Person, eine „facettenreiche Persönlichkeit“, sozial kompetent, durchsetzungsfähig und stressresistent mit einem gesunden Hang, sich abzugrenzen. Im Prozess war thematisiert worden, dass Clara S. seit vielen Jahren immer mal wieder wegen Depressionen in Behandlung war. Ein Psychotherapeut hatte ihr sogar eine bipolare Störung attestiert. Doch die Sachverständige kann all das nicht bestätigen. Man könne allenfalls von depressiven Anpassungsstörungen sprechen, die die Angeklagte zum Beispiel nach dem Scheitern ihrer ersten Ehe gehabt habe, sagt die Psychiaterin. „Das ist keine pathologische Depression“, sagt sie. Clara S. sei auch nicht persönlichkeitsgestört, aus forensisch-psychiatrischer Sicht gebe es auch keine Hinweise auf eine krankhafte seelische Störung. Sollten sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigen und Clara S. für den versuchten Mord an ihrem Schwiegervater verurteilt werden, gibt es nach Überzeugung der Psychiaterin keine Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit oder für eine Unterbringung im Maßregelvollzug.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Clara S. am Nachmittag des 5. Juli 2020 mit ihrer Tochter zur Villa des Schwiegervaters gefahren ist. Sie soll ihm dort erst ein Beruhigungsmittel ins Getränk gemischt und ihm dann, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte, mindestens eine Insulinspritze verabreicht haben. Ihre kleine Tochter soll sie mit Kinderserien im Nebenzimmer abgelenkt haben. Die liefen eineinhalb Stunden auf dem Handy der Mutter, was die Ermittler später nachwiesen. Rätselhaft ist ein mögliches Motiv für die Tat. Zwar war das Verhältnis zwischen Robert S. und seiner Schwiegertochter nicht das beste, aber ob sie deshalb beschlossen hat, ihn zu töten? Immerhin hatte sie mit ihrem Mann, der ebenfalls als Arzt in der väterlichen Praxis arbeitet, und den beiden Kindern ein privilegiertes Leben. Könnte es der Angeklagten trotzdem um Geld gegangen sein? Möglicherweise um die große Villa des Seniors am Stadtwald?

Fest steht, dass Clara S. vor jenem 5. Juli wochenlang akribisch im Internet recherchierte zu den Themen „Erbe“ und „Vergiftung“. Sie googelte vor allem geschmacksneutrale Präparate in Tropfenform. Die Ermittler entdeckten im Suchverlauf auch Recherchen zum Thema „Insulinüberdosis“ und Clara S. hatte auch einen Beitrag aufgerufen mit dem Titel „Ein (fast) perfekter Mord“ über einen Mord durch eine Insulinüberdosis. Die Angeklagte hatte den Suchverlauf zwar gelöscht, er konnte aber wiederhergestellt werden. Im Prozess erklärt Clara S. die Internetsuche mit ihrer Diabetes-Erkrankung. Auf manche Seiten sei sie durch Zufall geraten.