Open-Air-Veranstaltung in Düsseldorf : Der erste Fischmarkt lockt viele Tausend Besucher an

Düsseldorf Nach zwei Jahren ist die beliebte Veranstaltung wieder an das Tonhallen-Ufer zurückgekehrt. Zahlreiche Besucher drängten sich auf der Gourmetmeile.

Wenn der Fischmarkt sonntags am Rheinufer stattfindet und auch noch das Wetter mitspielt, dann wird es dort rappelvoll. Und so ging es am Sonntag zeitweise auch nur im Trippelschritt an den Ständen der rund 70 Händler vorbei. Diese sorgten für die bewährte Mischung mit regionalen und internationalen Spezialitäten, Wein, Blumen, Kunst, Mode und Kosmetik. Vertreten waren diesmal aber auch die beiden Hilfsorganisationen AVP und de.Perspektive, die Spenden für die Ukraine sammelten und über ihre Arbeit informierten. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm und wir haben schon viele Spenden erhalten“, sagt Sergej Aruin von AVP.