Neues Event kommt 2025 „Zoon“-Festival soll Optimismus nach Düsseldorf bringen

Wie sieht die Zukunft in Düsseldorf aus? Was könnte sich in den kommenden Jahren wie entwickeln? Um diese Themen soll es bei dem neuen Festival gehen, das die Unternehmensvereinigung Destination Düsseldorf (DD) angekündigt hat. Das Event für Groß und Klein wird erstmals im Spätsommer 2025 unter dem Namen „Zoon“ veranstaltet.