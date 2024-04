Besichtigungen der Natur in Düsseldorf Die Reihe „Unterwegs im Grünen“ wird im Mai fortgesetzt

„Delikatessen am Wegesrand" ist der Titel der Führung von Pia Kambergs und Jutta Scheuß am Dienstag, 14. Mai, 17.30 Uhr, durch das Rotthäuser und Morper Bachtal. Zu dieser Führung sind keine Hunde gestattet. Einen naturkundlichen Abendspaziergang zu „Bussard, Fledermaus, Salbei und Co." bietet Tobias Krause am Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr, auf dem Golfplatz Hubbelrath. Die Teilnehmer benötigen festes Schuhwerk. Hunde sind bei der Führung nicht gestattet.