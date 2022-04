Sturmwarnung für Düsseldorf : Wildpark im Grafenberger Wald bleibt geschlossen

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst hat für Düsseldorf eine Sturmwarnung herausgegeben. Aus diesem Grund bleibt der Wildpark im Grafenberger Wald am Donnerstag geschlossen.

Der Wildpark in Düsseldorf-Ludenberg bleibt am Donnerstag geschlossen. „Die Schließung ist aus Sicherheitsgründen nötig, weil eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen vorliegt“, sagte ein Sprecher der Stadt. Voraussichtlich am Freitag öffnet der Wildpark wieder.