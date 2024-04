Alles zu Ausstellungsdauer und Ticketpreisen Wann das „Balloon Museum“ nach Düsseldorf kommt

In den Sozialen Medien gab sich das „Balloon Museum“ in den vergangenen Wochen betont mysteriös. Sein Gastspiel in der Landeshauptstadt bewarb es ohne so wichtige Daten wie Ausstellungsdauer oder Ticketpreise, was für einige Kritik unter Leserinnen und Lesern sorgte. Wer Interesse an einem Ticket hatte, sollte sich auf eine Warteliste eintragen lassen und 50 Prozent Rabatt erhalten – aber eben ohne zu wissen, wie hoch die Ticketpreise letztlich sein würden. Das bezeichneten einige Leser sogar als unseriös. Nachdem unsere Redaktion am Montag Details über den geplanten Ausstellungszeitraum und weitere Details veröffentlichte, gibt der Veranstalter nun Informationen zu der Ballonkunst-Ausstellung bekannt.