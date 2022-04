Zwei Ratinger Familien sammeln Spenden : Konzert für Geflüchtete spielte fast 21.000 Euro ein

Ratingen Volles Musikprogramm, ausverkaufte Halle, gute Stimmung bei den 400 Gästen – besser hätte es für das Benefizkonzert zugunsten Geflüchteter aus der Ukraine gar nicht laufen können.

() Erschüttert von den Bildern in den täglichen Nachrichten hatten sich die Ratinger Familien Büth und Höhne kurfristig entschlossen, ein Konzert auf die Beine zustellen, dessen Erlös dabei helfen soll, dass Menschen, die vor dem Krieg flüchten mussten, in der Region eine sichere Bleibe finden.

Mit den Bands Glasgow Kiss, Johnny Tupolev, Auch keine Lösung und Planet Five sowie tanzbaren Rhythmen aus der Konserve erlebten die Besucher am Freitagabend (1. April) in der Atrium Festhalle einen bunten Mix zwischen Punk, Rock und Pop und aktuellen Hits. Die Gäste dankten nicht nur mit Applaus, sondern auch mit weiteren Spenden.

10.000 Euro durfte am Konzertabend noch die Diakonie in Kaiserswerth entgegennehmen. Die Mitarbeiter nahmen 30 Kinder auf, die sich ohne ihre Eltern nach Deutschland durchgeschlagen hatten. Die Spende soll für die Herrichtung der Räumlichkeiten zur Unterbringung der geflüchteten Kinder dienen. 7.500 Euro gingen an die Aktion Lichtblicke. Weitere 3.400 Euro sollen in den nächsten Tagen eine noch zu bestimmende Organisation gehen.