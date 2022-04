Auch zwei Frauen aus Kiew treten auf : Benefizkonzert für die Ukraine in der Christuskirche

Das Benefizkonzert findet in der Evangelischen Kirche in Flüren statt. Foto: Jana Bauch (jaba)

Flüren/Loikum Neun Künstler, darunter zwei Schwestern aus Kiew, treten am Sonntag, 24. April, in der Evangelischen Kirche in Flüren auf. Sie alle haben schnell zugesagt und spielen kostenlos. Was sie dem Publikum bieten wollen.

Kürzlich ist Volker Pypetz, in der Weseler Kulturszene vielen unter anderem noch als Motor des Vereins Kulturnetzwerk der Herrlichkeit Diersfordt bekannt, bei der Lektüre der Rheinischen Post sprichwörtlich der Bissen im Hals steckengeblieben. Der Bericht über die Weseler Buchhändlerin Eva Korn, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten Walter Johannes Smits eine ukrainische Flüchtlingsfamilie in ihrem Haus in Loikum aufgenommen hat, hat Volker Pypetz tief bewegt. Und spontan kam ihm die Idee, ein Benefizkonzert für die Ukraine zu veranstalten, bei der auch die jetzt in Loikum lebenden Schwestern Ekaterina Vysoskaya (Piano) und Marina Sokolova (Gesang) auftreten werden – gemeinsam mit bekannten Musikern aus Wesel und der Region.

Ekaterina Vysotskaya (am Flügel) und Marina Sokolova (vorne) wirken beim Konzert mit. Sie leben bei Eva Korn und Walter Johannes Smits in Loikum. Foto: Klaus Nikolei

Am Sonntag, 24. April, wird das von Pypetz organisierte Benefizkonzert um 17 Uhr in der Evangelischen Christuskirche in Flüren beginnen. Mit dabei sind dann Bettina Alms (Wesel; Flöte), Marc Brenken (Mülheim an der Ruhr; Piano), Kess Cuypers, Volker Fest, Frank Schut (alle Wesel; alle Gitarre), Dave Tchorz (Wesel; Akkordeon) und Willem Winschuh (Orgel).

„Es ist fast unglaublich: Alle Künstler, die natürlich kostenlos auftreten, haben sofort zugesagt“, sagt Volker Pypetz. Beispielsweise habe er Bettina Alms am Montagabend um 22.35 Uhr angemailt und am nächsten Morgen um 7.32 Uhr die Antwort erhalten: „Ich bin dabei.“ Und Marc Brenken hat eine Urlaubsreise nach Borkum um einen Tag verschoben, nur um am 24. April mit von der Partie sein zu können.

Eröffnet wird das Konzert von der 22-jährigen Ekaterina Vysotskaya, die in ihrer Heimatstadt Kiew vier Jahre Klavier studiert hat und sich aktuell auf ihre Aufnahmeprüfung vorbereitet. Denn sie möchte ihr Studium gerne in Deutschland fortsetzen. Anschließend werden Marc Brenken und Volker Fest auf die Kirchenbühne treten. Sie wollen mit einer Jazz-Interpretation des Kinderliedes „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen“ die Zuhörer zum Nachdenken anregen. „Schließlich leben wir alle unter dem gleichen Himmelszelt“, sagt Volker Pypetz. Dave Tchorz, der sich in Wesel als Saxophonist einen Namen gemacht hat, ist auch ein begnadeter Akkordeonspieler und wird Stücke aus der Ukraine präsentieren. Anschließend können sich die Besucher während der halbstündigen Pause mit ukrainischen Spezialitäten wie Bortsch und Piroggen stärken. Auch nach Ende des Konzertes gegen 19.30 Uhr werden die Speisen angeboten. Außerdem gibt es Zeit zum persönlichen Austausch mit den Akteuren des Abends.

Im zweiten Teil des Abends werden Frank Schut und Kees Cuypers, Mitglieder des bekannten Quartetts Lanko, einige passende Lieder spielen, bevor Willem Winschuh an der Orgel sein Können zeigen wird. Anschließend wird Bettina Alms mehrere Stücke ihrer neuesten CD präsentieren, bevor Marina Sokolova ein Lied präsentiert, das in der Ukraine und in Russland gleichermaßen beliebt ist.

Bis zu 250 Besucher fasst die Christuskirche in Flüren. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben freien Eintritt. Ansonsten wird von jedem Besucher ein Spendenbetrag in Höhe von 16 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) erbeten. Karten gibt es ab sofort in Wesel bei der Buchhandlung Korn an der Brückstraße 13, in der Trinkhalle Hußmann, Grünstraße 13, und im Büro der Evangelischen Kirchengemeinde, Marsstraße 1. Karten gibt es am 24. April natürlich auch an der Abendkasse.