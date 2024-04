Daniel Binzen von Handwerkskammer ausgezeichnet Dingdener Jung-Meister ist Jahresbester

Dass Daniel Binzen zur „Meisterklasse“ gehört, ist ein großer Erfolg. Die Weichen stellte er schon mit der Entscheidung, in eine Berufsausbildung zu gehen. „Ich bin froh, dass ich nach der Schule meine Ausbildung begonnen habe und nun als Anlagenmechaniker in meinem Beruf arbeite. Die Technik, der Kundenkontakt und die Vielfalt in meinem Beruf faszinieren mich“, sagt er heute. Was können andere junge Leute aus seinen Erfahrungen lernen? Jugendlichen auf Berufssuche empfiehlt er, darüber nachzudenken, was ihnen persönlich liegt, Spaß macht und welche Berufe zukunftsfähig sind. „Praktika in verschiedenen Bereichen können dabei helfen“, weiß er aus eigener Erfahrung. Und man solle sich überlegen, was man im Leben erreichen möchte, und sich selbst Ziele geben.