Lukaskirche in Holzbüttgen : Ein Konzert für den Frieden

Natalia Vetrova aus der Ukraine hat am Mittwochvormittag in der leeren Lukaskirche den Song „Iron Sky“ gesungen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst In der Lukaskirche geben am Sonntag russische und ukrainische Künstler gemeinsam ein Konzert. Mit dabei ist Natalia Vetrova, die bereits eine erste Kostprobe ihres musikalischen Könnens gezeigt hat.

Die erste Kostprobe ihres außergewöhnlichen musikalischen Könnens hat Natalia Vetrova am Mittwochmorgen in der Lukaskirche gezeigt. Sie sang den Song „Iron Sky“ von Paolo Nutini. Obwohl sie alleine auf der Bühne stand, tauchte die Ukrainerin in ihre eigene Welt ab und sang mit voller Inbrunst. Das macht Lust auf mehr. Und am kommenden Sonntag wird es mehr geben. Denn dann werden russische und ukrainische Künstler gemeinsam unter dem Motto „MIR – Musik In Harmoni“ ein Benefizkonzert durchführen. Der Eintritt für die Bürger ist frei, allerdings wird um großzügige Spenden für die Arbeit von „Ärzten ohne Grenzen“ in der Ukraine gebeten. Für den Einlass gilt die 3G-Regelung, die Besucher sind aufgefordert, das ganze Konzert über ihre Corona-Schutzmasken zu tragen.

Zum Auftritt Vetrovas wird auf einem Beamer die Rede von Charlie Chaplin aus dem Film „Der große Diktator“ gezeigt. Die Rede am Ende des Films ist ein flammender Appell an die Soldaten und an die ganze Welt für Demokratie, Frieden und Menschlichkeit. Neben Vetrova sind die beiden 15-jährigen Ilyas Sged und Pasha Palagesha bei dem Konzert dabei. Die beiden Jugendlichen sind vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Während Sged zu elektronischer Musik singt, spielt Palagesha Klavier. Das hat er auf einer Musikschule in der Ukraine gelernt, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. „Ich kann über das Piano meine Emotionen ausdrücken. Das ist befreiend für mich. Durch das Konzert kann ich zeigen, was die Menschen in der Ukraine durchmachen müssen“, sagt Palagesha.