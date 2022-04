Es geht unter anderem um die Grundschule : CDU-Vereinigung fordert Kurswechsel bei Investitionen

Längst beschlossen: Der neue Standort der Grundschule soll an der Diersfordter Straße gegenüber vom Schulzentrum entstehen. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Mittelstandsvereinigung ruft zu einem Umdenken bei großen Investitionen auf. Den Neubau der Grundschule lehnt Vorsitzender Stefan Tidden ab, das Geld soll besser in erneuerbare Energien fließen. Die FDP reagiert bereits.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Die CDU Mittelstandsvereinigung (Mit) Hamminkeln fordert Verwaltung und Politik zum Umdenken bei den Investitionen auf. „Vor allem die Entscheidungen zum Neubau der Grundschulen in Hamminkeln und Dingden sind ja wohl eindeutig aus der Zeit gefallen“, sagt Vorsitzender Stefan Tidden. Durch die beiden Großprojekte und die Belastungen der Corona-Pandemie drohten jetzt schon Steuererhöhungen bei der Grundsteuer von 50 Prozent. Dazu kämen noch die Mehrbelastungen durch den Ukraine-Krieg. „Wenn die FDP sich dann noch hinstellt und faselt, mit ihrer Partei sind Steuererhöhungen nicht zu machen, dann ist das schon absichtliche Bürgerverdummung“, sagt Tidden sehr deutlich.

Die Mit fordert zudem, die mit der Schulleitung 2019 abgesprochene Erweiterung der Ogata (Offener Ganztag) am Standort der jetzigen Grundschule in Hamminkeln zu bauen. Dadurch würden die Bürger nach jetzigem Stand circa 30 Millionen Euro bei gleichzeitig guter Schulausstattung sparen, statt einen Schulneubau an der Diersfordter Straße zu realisieren. Auch die Grundsatzentscheidung zur Schulbauform der Montagsstiftung mit ihren besonderen pädagogischen Anforderungen müsse vom Tisch. „Sonst drohen in Dingden Investitionen in gleicher Höhe“, sagt Tidden. Wobei der Hamminkelner übersieht, dass es in Dingden um eine Erweiterung geht, aber kein Neubau beschlossen wurde.

Stefan Tidden (Mit) fordert einen Kurswechsel. Foto: Thomas Hesse

Info Mittelstandsvereinigung gehört zur CDU Arbeit Die Mittelstandsvereinigung ist eine Gliederung der CDU und versteht sich als Mittler zu Handel, Handwerk, freien Berufen sowie leitenden Angestellten in Wirtschaft und Verwaltung. Unternehmer, Händler und Gewerbetreiber sind in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (Mit) in Hamminkeln zusammengeschlossen. Stefan Tidden ist 1. Vorsitzender, Ulrich Erens ist 2. Vorsitzender. Mit dabei sind auch Wilhelm Kloppert (Schriftführer) und Ulrich Holzer (Kassierer). Kontakt Weitere Informationen zur Mittelstandsvereinigung gibt es im Internet unter www.cdu-hamminkeln.de. Interessierte müssen dort auf die Reiter „Der Verband“ und „Die Vereinigungen“ klicken.

Wenn die Stadt in der Lage sei, 30 Millionen Euro zu generieren, dann sollten diese Mittel im Rahmen von PPP (Public private partnership) in Bürgerwind- und Bürgersolarparks investiert werden. „Das wäre jetzt die richtige Entscheidung. So würden auch kleinere und mittlere Einkommen an der Energiewende partizipieren. Gleichzeitig steigt die Akzeptanz für solche Objekte“, ist sich Tidden sicher. Hamminkeln könne so durch sein großes Stadtgebiet zum Energielieferant für regenerative Energie im Kreis Wesel werden.

Der Ortsverbandsvorsitzende der FDP, Hermann Lackermann, reagierte schnell auf die Aussagen aus der CDU-Vereinigung. Er stellte bei Tidden „verbale Schläge unter die Gürtellinie und Plattitüden“ fest, um „die politische Arbeit in Hamminkeln in Misskredit zu bringen“. Er verweist auf die Haushaltsrede von FDP-Fraktionschef Armim Marth. Der hatte gesagt: „Die Anmerkung im Haushalt, dass Grund- und Gewerbesteuererhöhungen in Zukunft unvermeidlich sind, tragen wir als FDP so nicht mit. Hier muss weiterhin der Ansatz verfolgt werden, Hamminkeln attraktiv für junge Familien und Gewerbebetriebe zu machen, um durch diese Ansiedlungen mehr Steuereinnahmen zu generieren.“ Die FDP, so Lackermann, „fasele“ nicht und betreibe auch keine „Bürgerverdummung“, sondern mache wie Marth konkrete Vorschläge für mehr Steuereinnahmen. Auch die Mittelstandsvereinigung der CDU müsse dafür sein, dass Hamminkeln für junge Familien und qualifizierte Arbeitskräfte attraktiver wird.

Hermann Lackermann (FDP) reagiert auf die Forderungen der Mit. Foto: FDP