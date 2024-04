Hochzeitslocations im Kreis Wesel Wo das Ja-Sagen besonders romantisch ist

Unter freiem Himmel können sich Paare im „toskanischen Garten am Niederrhein“ trauen lassen: Inmitten von Weinreben liegt das Weinkontor Kloster-Kraul. Hausherr Eckhard Kloster hat in Worms am Rhein ein eigenes Weingut und kam vor mehr als 20 Jahre der Liebe wegen nach Wertherbruch. Bei schönen Wetter wird nicht selten in einem Festzelt auf dem gut 10.000 Quadratmeter großen Areal gefeiert. Ansonsten stehen die Vinothek, die Weinstube oder die neue Eventhalle für Hochzeitsgesellschaften zur Verfügung. Mehr als 170 Trauungen sowie „eine Brautentführung“ hätten in der „offiziellen Außenstelle des Standesamtes Hamminkeln“ bereits stattgefunden, heißt es auf der Homepage des Weinkontors.