Spechort in Schermbeck Erstes Baugebiet erhält eine zentrale Wärmeversorgung

Die Verbindung zum Nahwärmenetz bildet ein System, das bereits in der Rohbauphase mit eingebaut wird. Dadurch können die Leitungen für Wasser, Strom, Telekommunikation sowie der Vor- und Rücklauf der kalten Nahwärme gebündelt in das Gebäude geführt werden. Um die Gebäude verbraucherfreundlich und klimaneutral betreiben zu können, regelt eine Satzung der Gemeinde den Anschluss an das „kalte Nahwärmenetz“. Die Abrechnung der gelieferten Wärmemenge sowie die Lieferung des Heizstroms für die Wärmepumpe erfolgt dann über einen Wärmeliefervertrag mit den Gemeindewerken Schermbeck.