Neuer Calisthenic-Park wird bald eröffnet : TuS Gahlen erweitert sein Sportangebot

Mitglieder des TuS Gahlen, der CDU Gahlen und die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (2.v.r.) besichtigten den Calisthenic-Park, der im Mai eröffnet werden soll. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Der neue Calisthenic-Park auf dem Gelände der Lippe-Sportanlage soll im Mai eröffnen. Die Arbeiten an dem für Schermbeck einmaligen Projekt sind fast fertig. Die Planungen des Vereins sind damit noch nicht abgeschlossen.

Der erste Calisthenic-Park der Gemeinde Schermbeck befindet sich im Gahlener Aap auf dem Gelände des TuS Gahlen. An einer Besichtigung der neuen Anlage beteiligten sich der CDU-Ortsverein Gahlen und die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik. Der TuS-Vorsitzende Gerhard Rusch stellte den Besuchern während eines Rundgangs über das etwa 34.000 Quadratmeter große Sportgelände zunächst die Bereiche vor, die von den Fußballern und von der Tennisabteilung des Vereins genutzt werden. Der Rundgang endete am Nordende der Sportanlage neben dem Beachvolleyballfeld. Dort wurde in den vergangenen Monaten der neue Calisthenic-Park zur Erweiterung des örtlichen Freizeitangebotes errichtet.

Die erforderlichen Erdarbeiten im Umfeld der Geräte übernahm die Garten- und Landschaftsbaufirma Eckhard Vornbrock. Die Geräte lieferte die Firma Playparc. Als Ausgleich für den Eingriff in die Landschaft wurde ein Wall angelegt, der bepflanzt werden soll.

Info Förderung von Bund und Land Kosten Der Bau des Calisthenic-Parks wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert, zu dem auch das Programm „Dorferneuerung 2021“ gehört. Für die Realisierung der Anlage bewilligten die Behörden 105.000 Euro. 30 Prozent übernahm die Gemeinde Schermbeck.

Es dauert zwar noch ein paar Wochen, bis die gesamte Randbepflanzung erledigt ist und die Anlage offiziell eröffnet wird, aber schon jetzt ist zu sehen, wie vielfältig die Möglichkeiten für sportliche Outdoor-Aktivitäten sind. An den einzelnen Stationen stehen Informationstafeln, auf denen die Nutzer erfahren, wie die Geräte mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden genutzt werden können. Im Bereich der Liegestützen können Sportler die Anforderungen nach und nach dadurch steigern, dass an einer schrägen Rampe eine immer tiefere Stützposition gewählt wird. Im Bereich „Armzug“ kann die Anstrengung dadurch erhöht werden, dass die Hängeposition mit der Zeit immer tiefer angesetzt wird.

Auf der „Squat-Plattform“ ist es möglich, beim Wechsel auf Plattformen unterschiedlicher Höhe die Beinmuskulatur zu stärken. Auf der „Doppel-Schrägbank“ geht es mehr um die Kraft, wenn der Sportler auf einer Schräge liegt und versucht, die Beine gleichzeitig oder nacheinander in Richtung Oberkörper zu ziehen. Kraft wird auch an den „Dips-Barren“ verlangt: An einem barrenförmigen Gerät wird mit einfachen Stützpositionen begonnen, um irgendwann von Standstützen in eine Vorwärtsbewegung überzugehen.

Koordination und Geschicklichkeit werden auf der „Slackline“ trainiert. Auf einem Bein auf der Slackline zu stehen, das ist noch einigermaßen einfach. Aber wer abwechselnd vor- und rückwärts gehen will, wird anfangs womöglich ein paarmal mit dem Gleichgewicht kämpfen müssen.

Wer nach dem sportlichen Training auf der frei zugänglichen Anlage ins Schwitzen gerät, hat die Möglichkeit, sich im nahen Kneipp-Wassertretbecken abzukühlen. Neben dem Becken stehen zudem Tische und Bänke parat.

Gerhard Rusch berichtete von weiteren Planungen zur Aufwertung der Lippe-Sportanlage. Neben dem Rasenplatz soll ein weiterer Fußballplatz (Soccer-Court) entstehen. Die Genehmigung der beantragten Fördersumme ist seitens des Landessportverbandes noch nicht erfolgt. Die Hälfte der Kosten muss vom Verein oder von der Gemeinde aufgebracht werden.

Zwischen dem Rasenplatz und dem Vereinsheim soll ein Bewegungspark entstehen. 70 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 32.000 Euro soll der Bund übernehmen. Den Rest muss der Verein stemmen. Der setzt wie immer auf seine ehrenamtlichen Helfer, besonders auf die Rentnergruppe, die nicht nur an mehreren Tagen in der Woche die Pflege der Sportanlage übernimmt, sondern auch bei vielen Projekten Arbeitsdienste übernommen hat. „Wenn wir die nicht hätten, sähe manches hier ganz anders aus“, lobte Geschäftsführer Volker Rademacher. „Es sind Leute, die Spaß an der Arbeit haben, aber nie im Mittelpunkt stehen wollen“, so Rusch.