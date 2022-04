Neubau in Voerde : Volksbank Rhein-Lippe bezieht ihr neues „Vorum“

Das Vorum an der Raiffeisenstraße in Voerde bietet rund 120 Angestellten Platz. Foto: Volksbank Rhein-Lippe

Voerde Die ersten Abteilungen der Volksbank Rhein-Lippe arbeiten nun im Neubau an der Raiffeisenstraße. Bis Ende April sollen die restlichen Abteilungen in den Verwaltungsbau ziehen. Das Gebäude gilt aus mehreren Gründen als besonders energieeffizient.

Das neue Verwaltungsgebäude der Volksbank Rhein-Lippe in Voerde ist nach einigen baulichen Verzögerungen bezugsfertig. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sind die ersten Mitarbeiter bereits Mitte März in den Neubau an der Raiffeisenstraße gezogen. In den kommenden Wochen sollen weitere Abteilungen folgen.

Von ersten positiven Erfahrungen mit vielen neuen Eindrücken konnte Vorstandsmitglied Ulf Lange berichten. Das offene Raumkonzept mit diversen Möglichkeiten zum Austausch und zum kooperativen Arbeiten sei bei den Mitarbeitenden sehr gut angekommen, hieß es. Natürlich müsse man sich noch weiter eingewöhnen, aber bereits heute sei das Haus von einer offenen und aktiven Atmosphäre erfüllt. Das „Vorum“ sehe man als Knotenpunkt für Kontakte, Austausch und Informationen.

Die Teams träfen sich bereits gerne in einem der modernen und zweckmäßig eingerichteten Räume, hieß es am Mittwoch bei der Volksbank. Und wer nicht persönlich teilnehmen könne, der sei via Bildschirm live dabei.

Das Bauvorhaben in Friedrichsfeld sei zwar etwas Besonderes gewesen, erklärten die Vorstände. Aber auch an allen anderen 26 Standorten der Volksbank Rhein-Lippe werde regelmäßig investiert. Allein während der Planungs- und Bauphase des Vorums seien die Außenstellen Spellen, Brünen, Obrighoven und Hiesfeld auf den neuesten Stand gebracht worden. Und für 2022 stünden Modernisierungen in Dinslaken, Eppinghoven und Hamminkeln an.

Bis Ende April 2022 sollen die Umzüge abgeschlossen sein. Für alle Mitarbeiter steht Ende April die interne Eröffnung im Kalender. Offiziell und mit geladenen Gästen wird das Vorum am 17. Mai eröffnet.

Auftakt für das Bauvorhaben war im Dezember 2019. Der neue Verwaltungsbau in Friedrichsfeld bietet auf drei Etagen und knapp 4000 Quadratmetern Platz für rund 130 Mitarbeiter. Ziel war es nach Angaben der Volksbank, hier den kompletten administrativen Bereich des Unternehmens unterzubringen. Bankautomaten gibt es nicht.

Das Gebäude gilt wegen seiner Ausstattung mit einem Kühldeckensystem, der Fernwärmeversorgung und einer Photovoltaikanlage als besonders energieeffizient. Letztere soll 90 Prozent des Energiebedarfs des Gebäudes decken.