Klaus Weßel engagiert sich seit der Jugend ehrenamtlich : Der ewige Helfer

Seit 20 Jahren leitet der Vorderuefter Klaus Weßel die zweimal jährlich stattfindende Kleidersammlung für Pater Wein. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Klaus Weßel gehört zum Kreis der engagiertesten Ehrenamtler in der Gemeinde. Seit seiner Jugendzeit hilft er Vereinen oder der Kirchengemeinde St. Ludgerus. Seit nunmehr 20 Jahren organisiert er auch die bekannte Altkleidersammlung.

Der gebürtige Uefter Klaus Weßel war bereits in jungen Jahren bereit, ehrenamtliches Engagement zu übernehmen. Im Vorstand der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) war er ebenso aktiv wie als Vorsitzender des Uefter Junggesellenvereins.

Dem Pfarrgemeinderat der Ludgerusgemeinde gehörte Klaus Weßel zwölf Jahre lang an – in jenen Jahren, als Pfarrer Franz-Gerd Stenneken in St. Ludgerus tätig war. In dieser Zeit half er mit, in allen Anliegen, welche die Pfarrgemeinde betrafen, beratend und beschließend mitzuwirken. Einer der Schwerpunkte war die Mitarbeit im Neubürgerausschuss, dessen Aufgabe darin bestand, den Kontakt zu den neu zugezogenen Katholiken aufzunehmen, um ihnen das breite Spektrum der gemeindlichen Arbeit vorzustellen und sie zum Fastenessen oder zum Pfarrfest einzuladen.

Info 61.000 Euro für die Aktion von Pater Wein Summe Mit Unterstützung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) hat Klaus Weßel in diesem Jahr die 70. Altkleidersammlung für das Lebenswerk des inzwischen verstorbenen Paters Clemens Wein organisiert. Seit 1986 wurden für die Aktion rund 61.000 Euro aus Schermbeck zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen auch immer wieder Spenden. Die nächste Sammlung findet im September statt.

Klaus Weßel gehörte auch dem Festausschuss des Pfarrgemeinderates an. Seit 2018 ist er Mitglied des Kirchenvorstands. Dieses von der Pfarrgemeinde gewählte Gremium nimmt gemeinsam mit dem Pfarrer Aufgaben der Pfarrgemeinde wahr. Dazu gehören vor allem die Verantwortung für Finanzen, Gebäude und Grundstücke. Als Beisitzer kümmert sich Klaus Weßel in besonderer Weise um den Friedhof der Ludgerusgemeinde.

Im Jahre 2002 übernahm Klaus Weßel von Hermann Zens die Sammlung von Altkleidern für den auf den Philippinen lebenden Missionar Pater Wein. Als Pater Wein 1985 im Rahmen eines Heimaturlaubs von der Not der Menschen in den Elendsvierteln berichtete, fand er in Schermbeck Freunde und Förderer seiner Arbeit. Sein Bruder Franz-Josef und Hermann Zens übertrugen die Begeisterung auf die Kirchengemeinde St. Ludgerus. Am 19. Juli 1986 fand die erste Straßensammlung statt. Ein Foto aus dem Jahr 1986 belegt, dass Klaus Weßel zusammen mit seiner späteren Frau Marlies Hater für die Landjugend mit einem Traktor unterwegs war, um überall in Schermbeck die an den Straßenrändern abgestellten Altkleider abzuholen.

Zweimal jährlich, im Februar und im September, organisiert Klaus Weßel die Sammlungen. Mit dem Traktor oder mit dem Pkw wird aus organisatorischen Gründen nur nach telefonischer Anmeldung das Sammelgut an den Häusern der Spender abgeholt. Wer keine Lagerungsmöglichkeit hat, kann das ganze Jahr über das Sammelgut – gut verpackt – nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Tel. 02853 2749) beim Organisator Klaus Weßel an der Erler Straße 113 abgeben.

Am 19. Februar fand unter Weßels Leitung zum 70. Mal eine Sammlung statt (siehe Infobox). Die Sammelstelle befand sich auch diesmal auf dem ehemaligen Altschermbecker Marktplatz vor der Dreifachturnhalle. Gesammelt werden Damen- und Herrenbekleidung, Bettwäsche, Baby- und Kinderbekleidung sowie Decken, Schuhe und Brillen. Die Sachen sollten gut verschnürt werden. Die Materialien kommen nicht in den Reißwolf; die gesammelten Altkleider werden von einer Nordhorner Firma vermarktet.

Der Erlös wird für ein Projekt auf den Philippinen zur Verfügung gestellt, das Pater Clemens Wein während seiner Tätigkeit an der Universität in der philippinischen Hauptstadt Cebu City in den 1970er-Jahren startete und das nach seinem Tod im Dezember 2018 von Pater Heinz Kulüke übernommen wurde. Mehr als 61.000 Euro konnten bislang aus der Altkleidersammlung für die Schulausbildung von Slum-Kindern nach Cebu City geschickt werden.

Seit 2009 gehört Klaus Weßel zum Vorstand der Uefte-Overbecker Trachtenschützengilde. Im Auftrag der Gilde war er mehrmals als Sammler für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterwegs. Zweimal (1999 bis 2004 und 2014 bis 2019) begleitete er als Ehrenherr die Uefte-Overbecker Majestäten.