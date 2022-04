Nachgefasst : Handel am Rande des Stadtfests gut frequentiert

Grevenbroich Nach dem ersten Stadtfest in der Grevenbroicher City seit 2019 ziehen die meisten Einzelhändler in der Innenstadt eine positive Bilanz.

Wie Anja Plöger vom Werbering-Nachfolger „Grevenbroich handelt“ erklärt, haben sich alle der vorher angesprochenen Geschäftsleute am „langen Samstag“ beteiligt und ihre Läden bis 18 Uhr geöffnet. „Die Frequenz war gut, es kamen viele Besucher, die sich bei ,Grevenbroich elektrisch‘ informiert hatten, in die Geschäfte“, berichtet Plöger, die selbst ein Küchen-Geschäft an der Breite Straße betreibt. Trotz des regnerischen Wetters und der kalten Temperaturen hätten die Händler den „langen Samstag“ durchgezogen.

„Ob der Tag auch von der Kaufkraft her besser war als andere Samstage, lässt sich noch nicht sagen“, erklärt Plöger. Positiv auf die Frequenz in den Geschäften habe sich in jedem Fall die Gutscheinverlosung ausgewirkt. Allein dadurch hätten viele Kunden Einkaufsgelegenheiten wahrgenommen oder sich im stationären Handel informiert. Auf die Frage, ob „Grevenbroich elektrisch“ wiederholt werden sollte, antwortet Anja Plöger mit einem eindeutigen Ja: Auch von den Ausstellern sei dieser Wunsch geäußert worden. In Neuss ist eine ähnliche Veranstaltung bereits seit einigen Jahren etabliert.