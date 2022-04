Fernsehen : Düsseldorfer sucht seine große Liebe in TV-Sendung

Düsseldorf Chris Fegers ist ab Montag in der Sat1-Sendung „Liebe im Sinn“ zu sehen. Nach sechs Folgen wird Hochzeit gefeiert gefeiert – jedenfalls vielleicht. Der Düsseldorfer will weiter Fernsehen machen und gern ins „Dschungelcamp“.

Seit einem Jahr ist er Single, die Beziehung sei nicht gut zu Ende gegangen, sagt Chris Fegers. Dennoch sucht der 30-Jährige die große Liebe fürs Leben – und zwar in einer neuen, sechsteiligen Fernsehsendung. „Liebe im Sinn – das Heiratsexperiment“ heißt das Format, das am Montag auf Sat1 startet. „Mich hat das Konzept sehr gereizt“, sagt Fegers, der im Medienhafen wohnt und freiberuflich für eine Personaldienstleistungsfirma arbeitet. Bei „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ machen 14 Männer und 14 Frauen mit. Sie lernen einander kennen, ohne sich zu sehen – statt dessen geht es bei verschiedenen Aktionen und Spielen ums Riechen, Berühren, Schmecken und Küssen. Am Ende soll sich jeder Teilnehmende entscheiden, ob eine Verlobung oder gar eine Hochzeit in Betracht kommt.

Ob er in der sechsten Episode der Show wirklich am Traualtar zu sehen ist, verrät Fegers noch nicht. Und wer nun denkt, bei Sat1 oder anderen Privatsendern wäre ohnehin alles nur „scripted Reality“, also von den Darstellern nach Regieanweisung gespielt, der würde sich täuschen. „Wir Kandidaten mussten zuvor alle nötigen Dokumente für eine Hochzeit abgeben – man weiß ja nie.“ Aber dass „Liebe im Sinn“ dennoch pure Unterhaltung sei, gibt er zu. „Und es ist für mich auch ein Abenteuer und eine gute Möglichkeit, meinen Bekanntheitsgrad zu steigern.“ Denn schon vor „Liebe im Sinn“ war Chris Fegers im TV zu sehen. In der Reality-Serie „Köln 50667“ spielte er 14 Folgen lang einen betrügerischen Selfmade-Millionär. „Ich bin eine Rampensau, ein Entertainer“, sagt er und überlegt schon jetzt, in welchen TV-Trash-Formaten er noch eine Chance hätte. Promi-Big-Brother wäre eine besondere Herausforderung, denn statt seiner sonst nötigen Privatsphäre würde er 24 Stunden täglich zu sehen sein. Und das Dschungelcamp, „da mitmachen, das wäre ein wie ein Ritterschlag“.