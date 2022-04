Wirtschaftsförderung in Alpen : Streetfood-Premiere beim Frühlingsfest

Florian Bremenkamp (v.l.), Frederik Paul, Guido Lohmann und Petra Rombach präsentieren die frisch gedruckten Fest-Plakate. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Nach zwei Jahren Zwangspause in der Pandemie feiert Alpen am verkaufsoffenen Sonntag, 24. April, wieder Blumen- und Spargelfest. 50 Kunsthandwerker und -händler bauen ihre Stände auf. Auf dem Rathausplatz parken Foodtrucks.

„Endlich“, sagt Petra Romba. Die Wirtschafts- und Tourismusförderin im Rathaus kann und will die Freude darüber nicht verbergen, dass sie nach zwei Jahren wieder das Spargel- und Blumenfest organisieren kann, das im Frühjahr immer zahlreiche Menschen aus der ganzen Region nach Alpen lockt. Corona hat das wie so vieles in den zurückliegenden zwei Jahren nicht möglich gemacht. Die Vorfreude ist daher riesig, zumal das bewährte Programm am verkaufsoffenen Sonntag, 24. April, mit einer Premiere jugendlich aufgepeppt wird. Erstmals wird‘s parallel ein Streetfood-Festival geben mit einem spannenden Mix aus internationalen Köstlichkeiten, erlesenen Getränken und Live-Musik auf dem Rathausplatz.

Das Event geht zurück auf eine Stammtisch-Idee von Frederik Paul und seinen Kumpels Lukas Spettmann und Florian Bremenkamp, die damit im Rathaus und bei Volksbank-Vorstand Guido Lohmann offene Türen eingelaufen sind. Lohmann ist vom Konzept begeistert und sponsert das Bühnenprogramm: „Es ist gerade so wichtig, auch mal etwas Positives auf den Weg zu bringen.“ Es bewundere die Initiative und den Mut, das Projekt anzugehen: „Klasse, dass Sie das machen.“

Info Der Zeitplan für Sonntag, 24. April, in Alpen Das Blumen- und Spargelfest läuft von 11 bis 18 Uhr



Das Streetfood-Festival beginnt um 11 und endet um 21 Uhr.



Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Alpener Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Frederik Paul hat mit Heatwave und 2you inzwischen zwei Bands für die Festival-Bühne verpflichtet. Regelrecht stolz macht‘s ihn, dass zehn Anbieter auf dem Rathausplatz eine breite Palette an geschmacklichen Reizen setzen wollen. Die meisten von ihnen wie Egons Eiscafé aus Sonsbeck und die Cocktail-Ambulanz aus Ossenberg kämen aus der Region. Die Küche orientiert sich an Speisekarten in Übersee oder an der Mittelmeerküste. Und: Die Trucks, mit denen die Event-Köche vorfahren, seien allemal Blickfänge.

Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgeblasen. Sie werden hier von Profis aus dem Waldkindergarten betreut, während die Großen schlemmen und Live-Sound genießen. „Wir sind sehr gespannt, wie‘s beim Publikum in Alpen ankommt“, sagt Frederik Paul. „Wenn‘s läuft“, wollen die Initiatoren das Streetfood-Event im Ort etablieren und ein bis bis zwei Mal im Jahr steigen lassen. Unbürokratische Unterstützung im Rathaus ist zugesichert.

50 Kunsthandwerker und Händler, so Petra Romba, wollen im Ort ihre Stände mit Dekorativem für Haus und Garten sowie Modischem aufbauen. Wegen der Unwägbarkeiten in der Pandemie musste die Wirtschaftsförderin das klassische Event in Rekordzeit auf die Beine stellen. Auf Standgebühren würde die Verwaltung komplett verzichten.

Leider sei eine Säule diesmal weggebrochen, so Romba. Das Spargelzelt an der Kirche fehlt, weil die Spargelbauern sich, dazu personell nicht in der Lage sähen. Aber es gebe Verkaufsstände, und in der örtlichen Gastronomie stehe das Edelgemüse selbstverständlich auf der Speisekarte.

Ein Magnet wird wohl wieder kräftig ziehen: die Planzentauschbörse des Nabu-Ortsverbandes am Rathaus – eine beliebte Anlaufstation für alle, die überzählige Pflänzchen, Stauden oder Kleingehölze verschenken möchten oder gut welche gebrachen können. Neuerung: Es können auch Gartenliteratur und kleinere Gartengeräte getauscht werden. Gratis sind Tipps zum insektenfreundlichen Gärtnern.

Auch Vereine und Gruppierungen wie der Kinderschutzbund oder die Flüchtlingshilfe nutzen den Trubel, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Die Bücherei verkauft im Lesegarten Bücher. Die Polizei codiert Fahrräder und das Mobile Impfteam des Kreises Wesel ist vor Ort. Wegen der Baustelle auf der Burgstraße müssen alle etwas enger zusammenrücken. Es ist angerichtet. „Jetzt braucht‘s nur noch gutes Wetter. Dann wird‘s ein tolles Fest“, ist Petra Romba überzeugt.

(bp)