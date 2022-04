Top-10-Liste : Die schönsten kleinen Parks in Düsseldorf

Düsseldorf Nordpark, Südpark, Hofgarten und wie sie alle heißen - die großen Parks in Düsseldorf kennt jeder. Aber es gibt auch die kleinen Grünoasen, die viele noch nie besucht haben. Zehn besonders besuchenswerte der kleineren und kleinen Parks haben wir hier zusammengestellt.

Die großen Parks in der Landeshauptstadt kennt jeder. Aber es gibt auch die kleinen Grünoasen in der Stadt, die viele noch nie besucht haben, von einigen hat man vielleicht gar noch nie etwas gehört. Zehn besonders besuchenswerte der kleineren und kleinen Parks haben wir hier zusammengestellt.

Neun Parkanlagen in Düsseldorf - darunter sieben städtische und zwei private - sind in der „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.“ vertreten: Schloss Benrath , Golzheimer Friedhof, Schloss Heltorf, Hofgarten, Malkasten, Nordpark, Spee‘s Graben, Ständehauspark und Südpark.

Maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung vieler Parks in Düsseldorf hatte der Gartenarchitekt Maximilian Friedrich Weyhe, der 1804 als Hofgärtner in die Stadt kam. Düsseldorf verdankt ihm das bis heute das Stadtbild prägende System aus Parks und Promenaden innerhalb der früheren Stadtbefestigung. Besonders die Neugestaltung und Erweiterung des Hofgartens geht auf ihn zurück. Mit Weyhe wurde aus der ehemaligen Festungsstadt Düsseldorf eine Gartenstadt.

25 Gartenanlagen schuf Weyhe in Düsseldorf, neben dem Hofgarten auch die Schlossparks Heltorf und Eller, der Golzheimer Friedhof wurde von ihm umgestaltet und erweitert, er wirkte mit am Schlosspark Kalkum und am Park von Schloss Benrath. Sein letztes unvollendetes Werk ist der Schlosspark Mickeln in Himmelgeist.