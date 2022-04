Tipp für einen Osterausflug : Reichlich Nachwuchs im Düsseldorfer Wildpark

Düsseldorf „Oh, wie süüß!!“ - das wird über Ostern im Wildpark in Düsseldorf-Ludenberg sicherlich häufiger zu hören sein, denn es hat reichlich Nachwuchs gegeben. Allein 20 Baby-Wildschweine flitzen durchs Gehege. Und sie bleiben nicht allein.

Das Muffelwild, das eng mit den Hausschafen verwandt ist, bekommt seine Jungtiere in der Regel in der Zeit nach Ostern. Die Lämmer der Mufflons sind von Anfang an sehr aktiv, und Besucher des Wildparks können sie an sonnigen Tagen auf den Wiesen und Kletterfelsen in der Nähe des Raubwildgeheges beim Spielen beobachten. Muffelschafe bekommen in der Regel ein bis zwei Lämmer.