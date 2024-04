Basketball TVG-Basketballer feiern die Vizemeisterschaft

Mit einer eindrucksvollen Siegesserie haben die Basketballer des TV Grafenberg zu einejm ungeahnten Höhenflug angesetzt. Erstmals schafften sie es auf Platz zwei in der Landesliga. Mit dem 15. Sieg in den jüngsten 16 Partien, einem 69:63 gegen Bayer Uerdingen II, machten die Grafenberger einen Spieltag vor Saisonende den zweiten Platz in der Liga und die Vizemeisterschaft perfekt. Lediglich der ungeschlagene Tabellenführer TSV Norf hatte den TVG in den vergangenen 16 Meisterschaftspartuen eine Niederlage beifügen können. Am Samstag spielen die Grafenberger beim TuS Wegberg.