Urteil nach Ebay-Versteigerung : Weiße Flotte muss „MS Stadt Düsseldorf“ herausgeben

Düsseldorf Der Kauf des Schiffs „MS Stadt Düsseldorf“ über das Internetauktionshaus Ebay ist rechtmäßig abgelaufen und damit wirksam. Das entschied das Landgericht Düsseldorf am Dienstag. Die Weiße Flotte als Verkäufer hatte sich geweigert, das Schiff herauszugeben.

Die Weiße Flotte muss das Fahrgastschiff „MS Stadt Düsseldorf“ an die Käufer aus Köln herausgeben. Das entschied die 8. Zivilkammers des Düsseldorfer Landgerichts am Dienstag. Einer Mitteilung des Gerichts zufolge sei das Schiff wirksam über die Onlineplattform Ebay verkauft worden – und damit gegen die Zahlung von 75.050 Euro an den Ersteigerer herauszugeben. Dieser hatte geklagt, weil die Weiße Flotte das Schiff nach der Versteigerung im August 2020 nicht hatte herausgeben wollen.