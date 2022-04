Kurz vor „Car-Freitag“ : Härtere Strafen für Autoposer in Düsseldorf

Ein Autofahrer wird an „Car-Freitag“ 2021 in Düsseldorf von der Polizei zur Kontrolle begleitet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Stadt und Polizei verschärfen die Regeln für Autoposer in Düsseldorf – kurz vor dem sogenannten Car-Freitag, bei dem sich zum Osterwochenende die Autoposer- und Tuner-Szene trifft. Jetzt drohen Strafen von bis zu 10.000 Euro.

Stadt und Polizei hatten bereits in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen gegen die Autoposer getroffen – dazu gehört die Sperrung der Königsallee und der Rheinufer an Wochenenden, an denen die Szene oftmals unterwegs ist. Das habe bereits zu einer Verdrängung der Autoposer und einer Beruhigung auf den Straßen in Düsseldorf beigetragen, heißt es von der Polizei. Zu „Car-Freitag“, der als Saisoneröffnung für die Autoliebhaber gilt, will die Polizei wieder im gesamten Stadtgebiet kontrollieren, vor allem rund um die Altstadt und an der Kö.