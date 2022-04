Verkehr in Düsseldorf : Parkdruck in Pempelfort nimmt weiter zu

Das Schrägparken an der Bagelstraße wird nur noch kurze Zeit geduldet. Der neue Radweg nimmt bereits Form an. RP-Foto: Marc Ingel Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Für den neuen Radfahrstreifen an der Bagelstraße fallen weitere 30 Stellplätze im Stadtteil weg. Der 500 Meter lange Radweg schließt die Lücke im Abschnitt zwischen Arndtstraße und Derendorfer Straße.

Nachdem an der Franklinstraße das Schrägparken bereits von der Stadt unterbunden wurde, ist nun auch die Nachbarstraße an der Reihe: An der Bagelstraße wird ein neuer, rund 500 Meter langer Radfahrstreifen auf den Asphalt markiert, vorbereitende Arbeiten dafür haben Anfang der Woche begonnen. Und schon jetzt sieht man, dass das Parken dort nicht mehr so wie vorher möglich sein wird. Aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreiten im Abschnitt zwischen Arndtstraße und Derendorfer Straße könnten die heute als Querparkplätze genutzten Parkbuchten mit Abschluss der Maßnahme nur noch in der baulich ohnehin so vorgesehenen Längsrichtung genutzt werden, heißt es von der Stadt. „Eine andere Lösung gab es nicht, den Rad- und Fußverkehr sicher und verträglich zu führen.“ Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Parkplätze verringert sich um rund 30.