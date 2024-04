Endspiel um einen Platz in der Verbandsliga SGU-Handballer brauchen einen Sieg für den Aufstieg

(RP) Am Sonntagnachmittag steht ein Endspiel in der Handball-Landesliga, Gruppe 1 an: Die SG Unterrath empfängt ab 16.30 Uhr als Tabellen-Achter den -zehnten ATV Biesel. Gewinnt der Gastgeber, ist der Aufstieg in die Verbandsliga gesichert – so hoch hat der Verein noch nie Handball gespielt. Doch auch für die Gäste ist es ein Endspiel, denn nur bei einem Sieg erhalten sie sich selber die Chance, der SGU den achten Platz noch abzuluchsen.