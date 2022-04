Senioren in Düsseldorf : Eine Messe für die Generation 55+

Düsseldorf Für den nächsten Seniorentag in Gerresheim wurde die Anmeldung gestartet. Er findet am 7. September in der Fußgängerzone am Neusser Tor statt.

Unter der Schirmherrschaft von Bezirksbürgermeisterin Maria Icking findet am Mittwoch, 7. September, 11 bis 16 Uhr, der 15. Seniorentag in Gerresheim (55+) in der Fußgängerzone am Neusser Tor statt. Der Seniorentag steht diesmal unter dem Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit“.

Wie auch bei den bisherigen Seniorentagen soll allen in der Seniorenarbeit tätigen Organisationen, Einrichtungen, Kirchen, Vereinen, Verbänden und kommerziellen Anbietern damit die Gelegenheit gegeben werden, sich mit einem Stand zu präsentieren. Der Gerresheimer Seniorentag zählt zu den publikumsträchtigsten Veranstaltungen für ältere Menschen und lockt alle zwei Jahre Seniorinnen und Senioren aus ganz Düsseldorf und der Umgebung an. Die rund 30 Informationsstände bieten umfangreiches Wissen zu altersspezifischen Bedürfnissen. Ergänzt wird das Angebot durch eine besondere Modenschau, eine Tombola, musikalische Untermalung sowie Speisen und Getränke.

Bei der Messe werden keineswegs nur Rollatoren präsentiert oder Gymnastikkurse für Opa und Oma angepriesen, es geht vor allem darum, wie man sich im Alter vernetzen oder auch gegenseitig unterstützen kann. Gerresheim ist dafür ein Paradebeispiel, hier gibt es unzählige Organisationen und Institutionen, die alle Lebenslagen abdecken. Dabei geht es natürlich auch um Themen wie Demenz oder Altersarmut, aber eben auch um die Unterstützung von pflegenden Angehörigen, um kulturelle Angebote und nicht zuletzt um gelebte Solidarität und funktionierende Nachbarschaft. Darüber hinaus wollen die Organisatoren mehr Männer für ein Ehrenamt begeistern – die ziehen sich nämlich im Alter oft zurück und bleiben nicht selten allein.