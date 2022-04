Versteigerung im Industrieclub : Großer Erfolg der Kunstauktion zugunsten der Ukraine

Düsseldorf 271.000 Euro hat die Auktion „Künstler helfen der Ukraine“ im Düsseldorfer Industrieclub erbracht. Auch Gerhard Richter hatte eines seiner Werke gestiftet.

Der Stolz aller Beteiligten über den Erfolg der Benefizaktion zugunsten der Hilfe für die Ukraine ist berechtigt: Weit über eine Viertelmillion Euro hat die Auktion „Künstler helfen der Ukraine“ am 8. April im Düsseldorfer Industrieclub erbracht. Das Münchner Auktionshaus Karl & Faber führte die Versteigerung durch, der Rotary Club Pempelfort sorgte für die Abwicklung und ermöglichte Spendenquittungen. 16 von namhaften Künstlern gespendete Werke waren an den Start gegangen, darunter Arbeiten von Ulrich Erben, Heinz Mack, Sabine Moritz, Gerhard Richter , Thomas Ruff, Günther Uecker, Tim Trantenroth und Dimitrij Kosakov.

Kosakov war es auch, der die Initiative zu der Charity-Auktion ergriffen hatte. Der ukrainische Maler, der seit 22 Jahren in Düsseldorf lebt, fand in Claus Gielisch einen engagierten Mitstreiter: Der vereidigte Kunstsachverständige, Konsul und in der Kunstszene bestens vernetzte Düsseldorfer ließ umgehend seine Kontakte spielen. Auch der Rotary-Club Düsseldorf Pempelfort, in dem Gielisch Mitglied ist, sagte sofort seine Unterstützung bei der Aktion zu. Kosakov selbst legte mit neun seiner Bilder den Grundstock für die Auktion.