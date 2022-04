Sport und Integration : Ukrainische Flüchtlingskinder kicken bei Sparta Bilk mit

Düsseldorf Der Verein möchte trotz eines Mitgliederstopps bis zu 30 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen, um ihnen eine Freude zu machen.

Die Jugendabteilung will möglichst viel Struktur in die Planung hineinbringen und deshalb für die ukrainischen Gäste drei eigene Trainingsgruppen unterschiedlicher Altersklassen mit jeweils zehn Kindern bilden. Voraussetzung ist, dass die Kinder in ihrer Heimat regelmäßig Fußball gespielt oder in einem Verein trainiert haben. „Die jüngsten sind sieben Jahre alt, die ältesten 16. Wir müssen aber die Gruppen irgendwann auf zehn Kinder beziehungsweise Jugendliche beschränken, weil wir ja jetzt schon an unsere eigenen Grenzen stoßen“, sagt Geschäftsführer Michael Klause.