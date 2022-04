Höhere Bußgelder für Autoposer in Düsseldorf : Das könnte tatsächlich wehtun

Meinung Düsseldorf Düsseldorf hat die Bußgelder für Autoposer drastisch erhöht – das könnte tatsächlich helfen, um die Szene abzuschrecken. Wichtig und richtig ist, dass es Wiederholungstäter trifft.

Bußgelder bringen nichts, sie sind zu niedrig, tun nicht genug weh, sondern werden mit einem Schulterzucken hingenommen. So heißt es oft, wenn es ums Verhindern von Verstößen im Straßenverkehr geht. Das könnte bei den härteren Strafen für Autoposer in Düsseldorf nun anders sein. Wer mehrfach unnötig andere mit seiner Fahrweise belästigt, muss 5000 Euro zahlen, wer andere gefährdet, dem drohen 10.000 Euro. Diese Summen dürften den meisten Autofahrern tatsächlich wehtun. Richtig ist, dass die Verschärfung nicht alle trifft, die auf den Straßen einmal über die Stränge schlagen, sondern eben die Wiederholungstäter, die für ihr eigenes Vergnügen andere stören und verärgern. Die härteren Strafen werden das Phänomen Autoposing in Düsseldorf wahrscheinlich nicht gänzlich verhindern – dafür ist die Stadt mit der Königsallee ein zu beliebter und glamouröser Treffpunkt für die Szene. Aber es wird zu Verdrängung führen. Und das ist wohl genau das, was Stadt und Polizei in Düsseldorf erreichen wollen.