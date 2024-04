Ballettpremiere „Surrogate Cities“ demnächst in der Rheinoper Großer Bahnhof für Volpis Finale

Demis Volpi geht neue Wege. Beim Hamburg Ballett hat der Nachfolger von John Neumeier sein Programm für die kommende Spielzeit 2024/ 2025 bereits vorgestellt. Bei seiner letzten Premiere für die Deutsche Oper am Rhein am 26. April bleibt er ebenfalls nicht auf ausgetretenen Pfaden. Zum zeitgenössischen Stück „Surrogate Cities“ von Heiner Goebbels erarbeitet er mit seiner Kompanie großstädtisches Kunst-Konglomerat. Die Symphoniker begleiten diese Expeditionen nicht wie üblich aus dem Orchestergraben heraus, sondern sie rollen den Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne einen einzigartigen Klang- und Tanzteppich aus. Was man über diese unkonventionelle Ballettpremiere am 26. April wissen sollte.