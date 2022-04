Konzerte zu Karfreitag in Düsseldorf : Musik erinnert an die Kreuzigung Jesu

In der Johanneskirche gibt es am Karfreitag ein Konzert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit vielen Veranstaltungen wird am Freitag an den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesus erinnert. Dazu gehören auch Konzerte in den Kirchen.

Am Karfreitag, 15. April, wird der Kreuzigung Jesu mit Andachten, Kreuzwegen und Karfreitagsliturgien gedacht. Aber auch mit Musik wird dieser stille Feiertag gestaltet. Eine Auswahl von Konzerten in Düsseldorfer Kirchen:

Stadtmitte Die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach ist um 17 Uhr in der Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39, zu hören. Bachs majestätisches und zugleich inniges Meisterwerk berührt die Menschen seit Jahrhunderten. Der Düsseldorfer Kammerchor unter Leitung von Kantor Wolfgang Abendroth singt das monumentale Werk mit sechs Solisten und wird begleitet vom Ensemble des Ostermusikfests ChamberJam. Die Mitwirkenden sind Franziska Orendi (Alt), Christian Sturm (Evangelist), Patricio Arroyo-Lesuisse (Tenor), Sebastian Klein (Christusworte), Tomas Kildišius (Bass) sowie der Kinder- und Jugendchor aus Mitgliedern der Akademie für Chor und Musiktheater an der Johanneskirche und die Chöre an der Clara-Schumann-Musikschule. Tickets ab 18 Euro gibt es online unter www.westticket.de.

Kaiserswerth Ein Konzert mit barocker Musik wird am Karfreitag um 18 Uhr in der Kaiserswerther Stadtkirche in der Fliednerstraße aufgeführt. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach und Händel. Mit dem Konzert wird die Passion Jesu aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.. Ausführende sind Anja Paulus (Mezzosopran), Christiane Lorenz (Querflöte) und Kantorin Susanne Hiekel (Orgel). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Eller Eine musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu findet am Karfreitag, 15. April, um 15 Uhr in der Eller Schlosskirche, Schlossallee 6, statt. Das Düsseldorfer Trio Lux interpretiert das von Joseph Haydn komponierte Passionsstück „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ in einer für Klaviertrio eingerichteten Fassung. Pfarrer Kornelius Heering liest dazu die sieben letzten Aussprüche Jesu.