Empfang und Diskussion Robert Habeck zu Gast beim Ständehaus-Treff

Hoher Besuch ist im K21 keine Seltenheit. Erst kürzlich war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Düsseldorf. Am Montagabend gab sich nun Vize-Kanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Ständehaus-Treff der Rheinische Post Mediengruppe die Ehre – zum zweiten Mal nach 2019. Mögliche Themen für den Bühnen-Talk von RP-Chefredakteur Moritz Döbler mit dem Ehrengast gab es natürlich zuhauf: das Heizungsgesetz, die Energiewende und eine Wirtschaft in der Rezession.