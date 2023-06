Sieben Verträge laufen aus Droht der DEG nächstes Jahr ein Umbruch?

Für Niki Mondt waren die vergangenen Wochen ein bisschen entspannter als sonst. Seine Düsseldorfer EG ist in der Sommerpause, die alte Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist abgearbeitet, der Großteil des Kaders für die nächste Spielzeit steht. Da blieb auch mal Zeit, sich die Spiele der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland genauer anzuschauen. Und was der DEG-Manager da von der deutschen Nationalmannschaft sah, gefiel ihm außerordentlich: „Ich habe mich gefreut, dass sie das durchgezogen haben. Zuerst hatte ich wegen des Spielplans mit den drei Großen zum Start kein gutes Gefühl. Aber sie sind dabei geblieben, und dann ist in einem Teamsport wie Eishockey immer etwas möglich“, sagt Mondt über den ersten Finaleinzug einer deutschen Mannschaft seit 93 Jahren. Und auch wenn das Endspiel verloren ging, die Silbermedaille sei ein „historischer Erfolg“. Vor allem, weil die Deutschen nicht nur kämpften, „sondern gezeigt haben, dass sie auf dem Niveau auch mitspielen können“.