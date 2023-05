Umdenken bei Importspielern Wie DEG-Sportdirektor Mondt bei der Kaderplanung umschwenkt

Am Freitag hat die Düsseldorfer EG ihren nächsten Zugang verkündet. Wie bereits berichtet, hat sich Verteidiger Moritz Wirth der DEG angeschlossen, der 23-Jährige kommt aus Bremerhaven und hat gleich für zwei Jahre unterschrieben. Ganz zur Freude von Sportdirektor Niki Mondt, Wirth hatte ja kürzlich in einem Testspiel für die Nationalmannschaft debütiert. Aber vor allem habe er vorher im Klub bewiesen, „wie viel Verantwortung und Eiszeit er trotz seines noch jungen Alters schon übernehmen kann“. Und wie das so ist in Pressemitteilungen über neue Spieler in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), gibt Wirth das Kompliment artig zurück: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Organisation, die Stadt und die Menschen in Düsseldorf“, wird Wirth zitiert, der „bei der DEG den nächsten Schritt gehen und mich weiterentwickeln“ will.