Am Seestern in Düsseldorf Zug der Rheinbahn entgleist – mindestens zwei Verletzte

Bis auf Weiteres könne die U77 die Haltestellen Prinzenallee (Fritz-Vomfelde-Straße) und Am Seestern nicht anfahren. Die Fahrt der U77 ende stadtauswärts an der Haltestelle Prinzenallee (Hansaallee), die Bahnen würden dann in Lörick wenden. „Der 20-Minuten-Takt der U77 bleibt hiervon unberührt“, sagte der Sprecher. Fachleute seien vor Ort, um die Schäden in Augenschein zu nehmen. „Wie lange die Störung bestehen bleiben wird, ist derzeit noch offen“, so der Sprecher.