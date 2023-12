Adventsserie Hinter verschlossenen Türen Wo Bus und Bahn fit gemacht werden

Steigt man an der Haltestelle Am Handweiser aus der Rheinbahn aus, steht man fast direkt vor den Toren des Betriebshofes in Heerdt. Hier werden Busse und Bahnen betankt, gereinigt, gewartet und Tag und Nacht für den Einsatz vorbereitet. Dabei handelt es sich bei der Werkstatt in Heerdt nur um einen von fünf Betriebshöfen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. „Hier in Heerdt sind 48 Busse stationiert, bei den Bahnen sind es 134“, erklärt Dietmar Klar, der Abteilungsleiter der Buswerkstätten. Insgesamt gehören rund 480 Busse und rund 300 Bahnen zur Flotte der Rheinbahn. „Dabei sind wir eine der kleineren Werkstätten – die größte befindet sich in Lierenfeld“, so Klar weiter.