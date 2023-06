Vorfall in Düsseldorf-Pempelfort Angriff auf Transfrau – Staatsschutz ermittelt

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es am Donnerstag gegen 19.50 Uhr an der Kaiserstraße im Bereich des dortigen Zugangs zum U-Bahnhof nach anfänglichen Beleidigungen durch einen Mann zu einem körperlichen Angriff auf die Transfrau. Der Mann soll mit seinen mitgeführten Taschen mehrfach auf sie eingeschlagen und sie am Boden liegend gewürgt haben.