Gewalt nach Fortuna-Spiel Randalierer verletzt zwei Polizisten in der Altstadt

Düsseldorf · In der Nacht zu Sonntag haben mehrere Personen in der Altstadt einen Rettungswagen behindert. Als die Polizei den Weg frei machen wollte, griff ein Mann die Beamten an. Ein Polizist wurde von einem Glas am Kopf getroffen. Der Täter versuchte daraufhin, sich im Keller einer Kneipe zu verstecken.

21.04.2024 , 11:54 Uhr

Immer wieder werden Einsatzkräfte der Polizei in der Altstadt Ziel von Gewalt. Foto: dpa/Marijan Murat