Tat in Düsseldorf-Oberbilk 15-Jähriger zieht an E-Zigarette und sticht auf 13-Jährigen ein

Nach Zeugenangaben habe man gemeinsam einen nahe gelegenen Imbiss an der Siegburger Straße aufgesucht, um eine Flasche Wasser zu kaufen. Der 15-Jährige sei sehr benommen gewesen und dann ganz plötzlich sehr aggressiv geworden. Er gelangte in dem Imbiss an ein Küchenmesser und stach damit unvermittelt mehrmals auf den flüchtenden 13-Jährigen ein. Streifenteams der Polizei konnten den Minderjährigen noch am Tatort vorläufig festnehmen.