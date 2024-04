Tat in der Düsseldorfer Innenstadt Brüderpaar bei Diebestour im Kaufhaus gefasst

Laut Polizei hatte der Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Königsallee zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie diese den Diebstahlschutz an mehreren Parfüms entfernten. Ihre Beute versteckten sie in einer Plastiktüte und passierten damit den Kassenbereich. Dort wurden die 15-Jährigen von Ladendetektiven angesprochen.