Mordkommission in Düsseldorf ermittelt 13-Jähriger in Oberbilk niedergestochen – Lebensgefahr

Sofort alarmierte Streifenteams der Polizei konnten den mutmaßlichen Angreifer festnehmen. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag sagte, habe Lebensgefahr bestanden. „Der Zustand hat sich aber mittlerweile so weit gebessert, dass bei dem Jugendlichen derzeit keine Lebensgefahr mehr besteht“, so der Sprecher. Weitere Einzelheiten sollen laut Staatsanwaltschaft vermutlich noch am Dienstag mitgeteilt werden.