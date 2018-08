Polizeieinsatz in Düsseldorf Mann greift Frau in Straßenbahn mit Messer an

In Düsseldorf-Flingern hat ein Mann am Mittwochmorgen eine Frau in einer Straßenbahn mit einem Messer verletzt. Anschließend setzte er sich auf die Stufen eines Kiosks. Dann ließ er sich widerstandslos festnehmen.