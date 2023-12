Weitere Äußerungen von Weselsky, Reaktion der Bahn Lokführergewerkschaft GDL sieht im Tarifkonflikt mit der Bahn den Konzern am Zug

Die Gewerkschaft sei sich dabei aber ihrer „Verantwortung bewusst“, sagte Weselsky. Zwar sind durch die Urabstimmung rechtlich auch unbefristete Streiks möglich. Jedoch: „Wir haben noch nie unbefristete Streiks in die Wege geleitet“, sagte Weselsky im Deutschlandfunk. Auf die Frage, ob er diese in der aktuellen Runde also ausschließen könne, sagte er „natürlich“.