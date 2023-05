Polizei Düsseldorf Verdacht der Geldwäsche - 17 Durchsuchungen

Die Durchsuchungen fanden an insgesamt 17 Objekten in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Ratingen, Duisburg, Grevenbroich und Köln statt. Es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt und Bargeld in Höhe von rund 30.000 Euro sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an.