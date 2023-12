Internationale Logistiktochter Bahn gibt Startschuss für Verkauf von Schenker

Die Deutsche Bahn treibt den Verkauf ihrer internationalen Logistiktochter Schenker voran und startet den Bieterprozess. Mögliche Käufer können sich jetzt in einem diskriminierungsfreien Verfahren um Schenker bewerben, wie die Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. In den nächsten Wochen soll dann ein ernsthaft interessierter Bieterkreis für den Logistiker ausgewählt werden. Konzernkreisen zufolge wird damit ein Komplettverkauf an einen Wettbewerber oder an einen Investor favorisiert. Ein Börsengang mit einer Privatisierung in Abschnitten ist zwar nicht ausgeschlossen, gilt derzeit aber als unwahrscheinlich. Die Bahn will sich mit dem Verkauf stärker auf ihre Aufgabe in Deutschland wie etwa die Sanierung des maroden Schienennetzes konzentrieren.