Kontrollen in Düsseldorf Falschparkern auf Behindertenparkplätzen droht Verlust des Führerscheins

In jedem Fall, so das Ordnungsamt, hat das unberechtigte Parken auf einem Parkplatz für Menschen mit Behinderung ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro zur Folge. Muss das Fahrzeug abgeschleppt werden, so kommen auf den Falschparker noch die Abschleppkosten und Gebühren dazu, so dass er dann insgesamt mit Kosten von rund 270 Euro zu rechnen hat.