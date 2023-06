Porträts auf der Rheinbahn Wie Invictus-Athleten Gesicht zeigen

Aber der Gang in die Öffentlichkeit war Milan wichtig, auch wenn er seinen Nachnamen in diesem Artikel lieber nicht lesen will, da Teilnehmer bei den Invictus Games immer wieder mal Übergriffen ausgesetzt seien. Und wer mit Milan spricht, merkt schnell, wie wenig das coole Äußere auf dem Bild ihm entspricht. Zurückhaltend, fast schüchtern erzählte er unserer Redaktion am Dienstag seine Geschichte, während die neue Rheinbahn mit Athleten-Porträts auf dem Betriebshof in Heerdt vorgestellt wurde.