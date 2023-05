Sportevent in Düsseldorf Dieser Feuerwehrmann tritt bei den Invictus Games an

Holger Kunzemann kam vor mehr als 20 Jahren zur Feuerwehr in Düsseldorf, hat lange im Rettungsdienst und als Taucher gearbeitet. Er habe alles durchgemacht, was man „in der Feuerwehr-Familie“ erleben könne, sagt er. 2014 stieg er auf in den gehobenen Dienst, heute leitet er die Feuer- und Rettungswache in Gerresheim. Dort ist er für ein Team von 70 Personen und das Gebäude zuständig – und ist nach seiner Operation an der Hüfte auch wieder aktiv im Einsatzdienst tätig. Intern gilt er als „Pionier des Feuerwehrsports“. So hat er etwa den Skyrun mitgegründet, bei dem die Feuerwehrleute in voller Montur über 500 Stufen die 25 Etagen des imposanten Arag-Towers hochsprinten.